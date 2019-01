Un penal sobre Denis Suárez aplana una eliminatòria que s´havia complicat

El Barça haurà de resoldre la setmana que ve al Camp Nou una eliminatòria de Copa del Rei que s'hauria pogut complicar molt ahir al Ciutat de València, sobretot tenint en compte que al minut 18 el Llevant ja havia anotat dos gols. Els descansos a les principals figures que va atorgar Valverde van propiciar un equip molt experimental en totes les línies que no és pas que jugués malament, però que va anar mancat de contundència a les dues àrees, a la pròpia per evitar els gols i les ocasions dels granota, i a la contrària per aprofitar les arribades a la porteria d'Aitor. Al final, un penal provocat per Denis Suárez i transformat per Coutinho deixa molt més assequible la tornada.

Valverde va introduir Chumi i Miranda, de l'equip filial, a l'equip i va fer debutar Murillo. Cap d'ells no va tenir culpa en el gol de Cabaco. El central es va avançar, en una falta lateral, a Busquets i va afusellar amb el cap Cillessen, que, com Ter Stegen, sembla que tampoc no sàpiga sortir de sota de la porteria.

Si la primera part hagués acabat amb un 4-4 no hauria d'estranyar ningú. Miranda, exposat durant tota la primera part, va permetre una penetració de Coke que va centrar i Cillessen va evitar el gol miraculosament. Tot seguit, va avisar Coutinho, però va ser Mayoral qui va aprofitar una mala passada de Miranda per batre Cillessen amb un xut creuat fluix que va tocar en Murillo.

El Barça no es va quedar aturat i va poder empatar el partit sobretot en un contraatac en què Malcom, incomprensiblement, es va col·locar la pilota a la cama dolenta per rematar. Aitor la va aturar. També van avisar Dembélé, en dues ocasions i Aleñá, amb un xut alt. A la mitja hora semblava que el partit s'aturava, però encara van arribar una gran acció de Semedo per la banda, que no va trobar rematador, una rematada a fora de Mayoral i una nova acció del lateral portuguès a la qual no va arribar Malcom per poc.



Més control a la represa

Al descans, Valverde va retirar Miranda del camp, assenyalant-lo d'errors, i va decidir fer jugar Sergi Roberto a cama canviada. Després retiraria Chumi, l'altre jugador del filial, per fer entrar Lenglet. El Barça va controlar més el partit, però Morales, que també va entrar pel Llevant, va tenir la gran ocasió per fer el 3-0. Es va quedar sol davant de Cillessen, però va xutar alt.

El Barça avisava, sobretot, amb internades mal finalitzades per Dembélé. Valverde va fer entrar al camp Denis Suárez i el gallec va protagonitzar una gran jugada marxant de Coke i de Moses fins que el primer el va travar de manera absurda. Coutinho, intermitent novament ahir, va transformar la pena màxima. El Llevant encara va avisar amb una centrada en què Murillo va salvar la rematada de Mayoral i Dembélé va acabar d'errar les seves dues últimes arribades. El 2-1 és una derrota, però deixa molt possible per al Barça remuntar dijous vinent.