El Puigcerdà vol un triomf que l'afermi al segon lloc

El CG Puigcerdà-Barça es veurà en diferit per Esport3, diumenge ARXIu/CG PUIGCERDÀ

El Club Gel Puigcerdà fa, demà, la represa de la competició amb un derbi català a casa, davant del Barça (21.30 hores,) amb el qual espera consolidar el segon lloc a la classificació, tot encaminat ja als play-off de la lliga estatal.

Els cerdans i el Barça ara estan igualats a 17 punts i aquest és un partit important per definir posicions. El derbi es presenta ple d'al·licients, i per al CG Puigcerdà, després d'un període de quatre anys de sequera, jugar els play-off és una gran motivació. La segona posició serviria, a més, per evitar el Txuri Urdin als aparellaments.

Els locals no podran disposar en aquesta ocasió dels jugadors Uri Paul i Pol Durán, que són al mundial sub-20. El partit entre el Puigcerdà i el Barça es veurà per Esport3, diumenge, a les 13.30 h.