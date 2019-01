Rafa Martínez dona valor a la xifra de 600 partits jugats amb el València

Rafa Martínez va arribar dimecres a la nit a la xifra de 600 partits disputats amb la camiseta del València en totes les competicions, des que hi va arribar, l'estiu del 2008. L'escorta és a 43 duels d'atrapar Víctor Luengo com a jugador amb més partits, un nombre al qual només assoliria enguany si el seu equip arriba als trams finals de totes les competicions, però només li falta un punt per superar Brad Branson com a màxim anotador de l'entitat a l'ACB, xifra que pot batre aquest diumenge.

Després d'arribar als 600 partits explicava als mitjans del València que «són xifres a les quals mai t'imagines que puguis arribar. Estic molt orgullós i content per batre-les en un club tan exigent com aquest».

El jugador bagenc, que no va poder començar la temporada a causa d'una lesió al genoll de la qual finalment va haver de ser operat, explica que «em trobo molt millor que fa un mes i la meva intenció és seguir millorant cada dia. Crec que la lesió està oblidada i intentaré sumar perquè l'equip sigui millor».

Sobre l'equip, «estem en trajectòria ascendent, tot i que vam trencar la ratxa de nou victòries seguides a Badalona diumenge. L'equip està treballant bé».