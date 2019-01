El Barça anuncia que ven Munir al Sevilla per 1,05 milions d'euros

Munir El Haddadi jugarà el que queda d'aquesta temporada més tres més al Sevilla CF després de l'acord amb el Barça, que, a través d'un comunicat, va anunciar que la venda és per 1,05 milions.

Valverde ja havia comunicat, dies enrere, a Munir que ja no tindria més minuts i el jugador buscava la seva sortida del club blaugrana. Entre les diferents possibilitats, la del Sevilla és la que finalment més l'ha convençut i l'aprofitarà per tal de sortir en el mercat d'hivern.

L'oferta del Sevilla és una bona sortida per a Munir, cedit abans pel Barça al València i l'Alabès. El Sevilla també va informar ahir de la incorporació d'un altre home, el central Maximilian Wöber, que es de nacionalitat austríaca i fins ara jugava a l'Ajax.

Cesc marxa al Mònaco

Ahir es va fer oficial el fitxatge de Cesc Fàbregas per al Mònaco que té com entrenador Thierry Henry. El compromís amb Cesc és fins al 2022 i el jugador tanca l'etapa al Chelsea, club al qual va anar en deixar el FC Barcelona. El debut de Cesc a la Premier va ser amb l'Arsenal on va jugar amb Henry.



Tercer triomf seguit del Rayo

El Rayo Vallecano va sumar el tercer triomf seguit en vèncer el Celta per 4-2, amb hat-trick de De Tomás i una diana de Bebé. Araujo i Gómez van fer els gols gallecs.