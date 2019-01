Berga i Martorell aspiren a consolidar el seu lideratge

En la darrera jornada de la primera volta a les categories catalanes, el Berga aspira a consolidar el lideratge al grup 4 de Segona Catalana. L'equip de Joan Prat, que té tres punts d'avantatge respecte al segon classificat, la Gramenet, rep demà la visita de la Sabadellenca (16 h), un conjunt que lluita per evitar el descens. En cas de victòria, els berguedans podrien treure profit de l'enfrontament directe entre el segon classificat, la Gramenet, i el tercer, el Parets. El Joanenc, que fa sis jornades que no guanya (quatre empats i dues derrotes), juga avui a casa d'un Matadepera prou encallat a la classificació (16.15 h). I demà, el Sallent, en una zona encara perillosa, rep un rival directe com és el Castellar (16 h).

En el grup 3, el Martorell d'Albert Nualart va primer empatat de punts amb l'Atlètic Sant Just. Demà, els martorellencs juguen a casa davant un Molins de Rei de la part baixa (12 h). El San Mauro, acomodat a la classificació, juga avui a Santa Margarida de Montbui davant l'Espluguenc (16.30 h).

I al grup 5, el Solsona, que no ha dit la darrera paraula (és a només dos punts de la plaça de promoció i a cinc del líder), juga demà al camp del Juneda, equip de mitja taula (16.30 h). L'Oliana, tercer per la cua, i per tant en la zona de màxim risc, es desplaça avui a l'Alpicat, un equip que tot just disposa de tres punts més que els urgellencs (16 h).