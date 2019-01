El CE Manresa vol festejar la primera plaça davant un Lleida B de la zona tranquil·la

Després de la brillant victòria, dijous, en la continuació del partit al camp del Mollerussa, per 1 a 3 (els lleidatans feia 27 jornades que no perdien com a locals), el CE Manresa estrenarà el lideratge en solitari al Nou Estadi del Congost rebent la visita, demà, del Lleida B (12 h). L'equip d'Andreu Peralta, que té pràcticament assegurat el títol honorífic de campió d'hivern (capdavanter al final de la primera volta), té ara tres punt d'avantatge respecte al seu perseguidor, el mateix Mollerussa (amb un gol-average molt favorable al Manresa) i quatre en relació amb el tercer classificat, el Viladecans.

El rival de demà, el Lleida B, és un habitual del grup 2 de Primera Catalana. Actualment ocupa una plàcida desena posició, amb 18 punts. El seu balanç com a visitant no és gaire favorable ja que només ha guanyat un partit i n'ha igualat tres. Fa quatre jornades seguides que no guanya però ha estat capaç d'empatar amb el Viladecans i la Muntanyesa, per exemple, dos equips de la part alta de la classificació.

Per a aquest partit el CE Manresa encara no tindrà disponible el davanter Manel Sala per lesió. El tècnic dels manresans, Andreu Peralta, ha comentat que «nosaltres hem de seguir millorant tant com a grup com en l'aspecte individual, i això s'aconsegueix amb treball». Del Lleida B, Peralta considera que és un equip «molt jove al qual li agrada proposar, ser protagonista del partit i potser a vegades la falta d'experiència no els permet fer millors resultats. Nosaltres hem de respectar tots els rivals, ser competitius i sortir a guanyar. Per mantenir la primera plaça el més important és vèncer els equips de la zona mitjana i baixa, perquè entre els de dalt tots ens traurem punts».



Complicat per a l'Igualada



L'equip menys golejat del grup 2 de la Primera Catalana, la Muntanyesa, serà el rival de demà de l'Igualada en la dissetena jornada de la competició. En un camp de reduïdes dimensions, a Nou Bar-ris, a Barcelona, els igualadins miraran de tancar la primera tanda de partits amb una victòria que trenqui la ratxa de tres partits seguits empatant que els ha allunyat de les places capdavanteres.

La Muntanyesa, guiat per l'extècnic del Manresa Dani Andreu, a la banqueta des de final de setembre, fa tretze partits seguits que no perd i es troba quart a la classificació, amb 30 punts, quatre més que l'Igualada, i cinc menys que el líder, CE Manresa.