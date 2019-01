Les competicions catalanes de bàsquet tornen amb un derbi Salle-Vilatorrada

Després de vàries setmanes en les quals no hi ha hagut competició, el bàsquet català es torna a posar en marxa amb partits d'interès. En la lliga EBA destaca el Monbus Igualada-Martorell (avui, 17.45 h) i amb els dos equips mirant cap amunt. En la Copa Catalunya, un CB Artés en situació delicada rep el Ciutat Vella, avui a les 18.05 i en directe per la Xarxa TV. A Primera Catalana, derbi al pavelló La Salle amb els lasalians davant del Vilatorrada, avui a les 17.45 h. I en el grup d'elit de júnior preferent, visita del Barça al Complex Vell Congost per jugar amb el Manresa (16.15).



El Cadí rep el cuer Baxi Ferrol

En la Lliga Femenina, el Cadí La Seu, quart amb 10 victòries, rep avui (19.45) el darrer classificat, el Baxi Ferrol, amb 2 triomfs.

En Copa Catalunya femenina, el CB Igualada jugarà a les Comes amb el Bencriada (19.30) mentre el Petro Pintó Asfe rebrà el Draft Gramenet a la mateixa hora.