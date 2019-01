L'organització del Dakar treu Farrés del liderat

La cinquena etapa del Dakar 2019, la segona part de la marató i que divendres unia Tacna i Arequipa, continua portant cua. En concret, en la classificació dels buguis que, de forma provisional, tenia com a líder al manresà Gerard Farrés, membre de l'equip nord-americà Monster Energy Can-am. L'organització va aturar els buguis en el tram de la jornada per les condicions clmatològiques adverses, amb una boira que, entre d'altres coses, posava en perill els helicòpters que segueixen la prova. Només Javier Rodrigo Moreno (Can.am Xile) i Reinaldo Varela, company d'equip de Farrés, van completar tot el recorregut. Farrés, que anava tercer a poca distància i estava superant de força minuts al rus Karianin, fins aleshores líder, ja va ser aturat. La sorpresa és quan aquesta tarda l'organització d'ASO ha penjat la classificació oficial i Farrés no figurava com a líder amb 8 minuts d'avantatge sobre el segon sinó que estava en tercer lloc Finalment, el criteri hauria estat sancionar amb més de 20 minuts els que no haguessin completat tot el recorregut. Hores d'ara, Farrés i el seu equip estan presentant una reclamació per esmenar aquesta insòlita decisió però hi ha un punt d'escepticisme en el sentit que sigui atesa.