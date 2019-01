El Manresa FS arrenca la segona volta a la pista de l'Indústries Santa Coloma B

El Manresa FS reprèn la competició de la Segona B després de les festes nadalenques, al mateix temps que s'inicia la segona volta. Els manresans, segons a la classificació, visitaran l'Indústries Santa Coloma B al pavelló El Raval (18 h) per obres a l'anomenat pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet. El conjunt que dirigeix Víctor Delgado està fent una campanya irregular tot i que sembla que en les darreres jornades s'ha espavilat. L'Indústries Santa Coloma B és situat vuitè a la classificació, amb 19 punts. A casa seva només ha pogut guanyar tres dels set partits que ha disputat.

En el Manresa FS, que va tancar la primera volta amb una bona ratxa de resultats, es considera important superar aquest primer enfrontament de l'any tenint en compte que el calendari inicial de la segona tanda de partits és molt exigent per als de Paco Cachinero, que no tenen altre objectiu que el de classificar-se entre els tres primers i poder jugar així la Copa del Rei de la propera temporada. Tanti és dubte per culpa de la grip.