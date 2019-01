Roma i Haro continua tercers en cotxes i dubtes en si Farrés és líder

L'etapa d'ahir va ser caòtica en molts aspectes i es va haver de tallar la part final en alguns casos, com el dels buguis. Passada la mitjanit no hi havia classificació oficial en aquesta categoria. Gerard Farrés havia anat tota la jornada a prop de Varela i Moreno que eren els que encapçalaven l'etapa; el pilot manresà, segon a la general quan es va sortir amb 11'26'' dar-rere el rus Sergei Kariakin va ser el líder provisional durant el dia ja que el seu rival estava perdent més de 28 minuts. Però estava recuperant el temps perdut i anit no se sabia res de les classificacions. El manresà va explicar en arribar: «Avui sí que ha estat complicat i han eliminat l'últma part de l'especial. Hem tingut alguns problemes elèctrics però els hem solucionat i estem molt contents».

En els cotxes, Nani Roma i Àlex Haro, el copilot d'Òdena, van ser tercers en el dia i en la general. I en camions, De Rooy i el seu copilot manresà Torrallardona signaven una bona etapa, entre els cinc primers, tot i que en tancar edició tampoc no hi havia el seu temps oficial.

L'etapa entre Tacna i Arequipa era una de les més llargues i més dures del ral·li . En motos, el líder Ricky Brabec (Honda) mantenia la primera posició tot i arribar en la 13a posició ahir, i el vencedor de la jornada era un dels pilots de KTM, Sam Sunderland, que queda a tan sols dos minuts del primer. Pel que fa al xilè Pablo Quintanilla és tercer. L'igualadí Pablo Monleón continua remuntant posicions i ha passat del 19è lloc al 17è en la general després de ser ahir el 15è del dia. Laia Sanz també puja i ja és en els top-20, és 19a. El martorllenc Pep Mas (Yamaha) es trobava en el lloc cent a prop de l'arribada, en tancar edició.

En cotxes, victòria del francès Sébastien Loeb (Peugeot), que va retallant diferències respecte dels primers. Nàssar Al Attiyah manté el lideratge perseguit per Sthéphane Peterhansel (Mini), a 24 minuts. El pilot osonenc Nani Roma i el seu copilot Àlex Haro van ser tercers de la jornada i mantenen aquesta posició a la general.

Pel que fa a l'urgellenc Isidre Esteve (BMW), es trobava en el lloc 45è al penúltim punt de pas. I els bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Comallonga es mantenien en cursa, sense haver arribat.