El San Sebastián Arena només omple una quarta part de la seva capacitat i és massa fred

Un altre dels inconvenients que afronta el Delteco GBC en cada partit és la baixa quantitat d'aficionats que van a veure els seus partits. L'equip, que quan és a la LEB Or pot jugar a l'acollidor poliesportiu José Antonio Gaska, amb capacitat per a 2.500 espectadors, ha de pujar unes escales i actuar a la plaça de toros d'Illunbe, ara rebatejada com a San Sebastián Arena, per exigències de capacitat de la lliga quan és a l'ACB. I ho acaba notant perquè a la ciutat basca no hi ha tanta afició pel bàsquet.

Així, a causa d'experiències passades, enguany ja s'han posat unes lones per tapar l'anell superior i que els seguidors no hagin d'estar tan lluny de la pista i per donar una imatge de més recolliment. Tot i això, en un escenari per a 11.000 persones, el Delteco n'ha aplegades 19.510 en set partits, una mitjana de 2.800 per partit. I encara gràcies que la visita dels aficionats de la propera Burgos van fer arribar als 4.033 el dia que els dos conjunts es van enfrontar. S'han viscut entrades lamentables com els 1.798 espectadors contra el Tenerife i els 1.749 contra el Gran Canària. Davant d'això, l'ambient és gèlid i l'equip també ho acaba pagant.