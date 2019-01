Albicy dirigeix l'exhibició ofensiva del MoraBanc Andorra contra el Burgos

El MoraBanc Andorra va sumar la setena victòria de la temporada en un gran partit ofensiu contra el San Pablo Burgos. Andrew Albicy, amb 17 punts i 10 assistències, va ser el líder del conjunt andorrà.

El Burgos va anar sempre per darrere en el marcador, però mai va perdre la cara al partit. Tot i això, l'aportació ofensiva en els últims minuts d'Albicy i Shurna va ser determinant perquè el MoraBanc s'emportés la victòria.

Un Andorra que va saltar a la pista amb les idees molt clares, jugant bé a la pintura i demostrant la seva fortalesa en el rebot. Davant d'això, al San Pablo Burgos li va costar entrar al partit. Els homes de Navarro movien la pilota amb criteri i trobaven llançaments còmodes.

Poc va canviar el guió en el segon quart, amb un Andorra molt encertat en el rebot en els tirs de tres davant un Burgos que funcionava més per embranzides.

Així, el marcador seguia reflectint una gran igualtat, amb avantatges que es van reduir en diversos moments a la mínima expressió (54-53). Aquest marcador ho deixava tot per decidir en l'últim i definitiu quart. Deu minuts de tensió i intercanvi de cops entre els dos equips, però amb el Morabanc Andorra sempre per davant en el marcador davant un Burgos que volia però no podia.