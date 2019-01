El Barça vol oblidar la derrota de Copa i recupera l'onze de gala contra l'Eibar

Després de l'inesperada ensopegada en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei davant el Llevant (2-1), amb un equip ple de suplents, el FC Barcelona recupera per avui (18.30h), davant l'Eibar, el seu millor onze per completar la primera volta com a líder de la Lliga Santader.

Ernesto Valverde no podrà comptar, una jornada més, amb els lesionats Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen i Sergi Samper, i tampoc amb Munir, traspassat divendres al Sevilla per 1,05 milions d'euros davant la seva negativa per renovar. Malcom queda fora de la convocatòria.

Davant l'Eibar, el Barça buscarà encadenar la seva sisena victòria en el campionat. I és que, des que va empatar al Wanda Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid (1-1), el 24 de novembre, ha gua-nyat tots els partits.

Aquesta bona ratxa, que ha vingut acompanyada d'una millora en el joc, sobretot en defensa, ha consolidat els blaugrana en el lideratge i els ha permès proclamar-se campions d'hivern.

Per la seva banda, l'Eibar visita el Camp Nou amb l'objectiu d'intentar puntuar per primera vegada davant els blaugrana, després de vuit derrotes a la lliga, totes elles per dos gols o més de diferència. Els guipuscoans només tenen la baixa del central Ramis.



Una identitat molt marcada



Respecte a l'Eibar, Valverde va advertir del perill que suposa entrar en el seu joc. «L'Eibar té una identitat molt marcada per Mendilibar i és una cosa que li funciona de meravella. Juga amb convenciment. Vindran a pressionar-nos, a dur el partit al seu terreny», comentava l'extremeny.

A més, Valverde també restava importància a la suposada dificultat que tenen quan juguen contra equips que formen amb tres centrals. «També hem guanyat equips que jugaven amb tres centrals», analitzava.

El tècnic blaugrana també va lloar Marc Cucurella, cedit pel club blaugrana al rival d'aquesta tarda. «Està fent una bona temporada i és una bona notícia, s'ho mereix».



Porta oberta a un davanter



Valverde va assegurar que mentre el mercat segueixi obert és possible que pugui «venir» algun davanter que «es pugui adaptar ràpidament» per cobrir la baixa de Munir El Haddadi. «Hem de valorar-ho. Amb la sortida de Munir tenim un espai, també amb la lesió de Rafinha. Aleñá és un perfil més de migcampista.

D'altra banda, va restar importància a l'estat de forma de Philippe Coutinho. «Al llarg de la temporada hi ha partits en què estàs més afortunat i altres en què menys. No va ser un bon partit per part nostra. Coutinho ha fet grans partits amb nosaltres i esperem que els segueixi fent. Em fixo més en les coses bones que fa Philippe; té moltes coses bones i les hem d'intentar aprofitar. El partit ens ha de servir per fer un pas endavant», va exposar.

A més, el tècnic va afirmar que no renunciarà a recórrer al planter. «El que cal fer amb els jugadors de sota és tenir paciència i esperar que arribin les oportunitats», afirmava.