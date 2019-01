El CN Minorisa s'enfonsa en el tercer període a Dos Hermanas

El CN Minorisa va competir en els primers 16 minuts de partit en la seva sortida a Dos Hermanas. Les manresanes van fer un inici de partit molt bo i van acabar gua-nyat el primer parcial per 2-3, gràcies als gols de Bisbal, Muns i Puerta. En el segon parcial, el conjunt de casa va igualar l'enfrontament, tot i el gol de Muns. Amb aquest resultat d'empat a quatre gols es va arribar al descans.

A la represa, l'equip de Dos Hermanas va encarrilar l'enfrontament, després d'aconseguir un contundent parcial de 6-1 contra un equip manresà negat de cara a gol. Les bagenques van tirar tota opció de lluitar per puntuar. Ja en els darrers minuts de partit, les waterpolistes del CN Minorisa no van saber reaccionar i van acabar encaixant un parcial de 5-2 per acabar perdent finalment per golejada, 15-7.