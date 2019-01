El Dakar retalla la penalització de temps a Farrés però no li torna el liderat

L'embolic en la classificació de la cinquena etapa del ral·li Dakar, en la categoria de buguis (Side by Side), que ha perjudicat greument al pilot manresà Gerard Farrés i al seu copilot Dani Oliveras continua. Líder provisional durant unes hores de la cursa, que aquest dissabte tenia jornada de descans a Arequipa, ahir a la tarda Farrés va rebre una penalització de temps i quan va sortir la classificació oficial era tercer a 14 minuts i 8 segons del primer, el xilè Rodrigo Javier Moreno. Farrés i el seu equip, l'Energy Monster, van presentar la corresponent reclamació. De matinada a Catalunya, nit al Perú, l'organització ha ofert una nova classificació, sense respondre directament a la reclamació, que apropa Farrés a 7'49'' de Moreno. El segon a la general és el brasiler Reinaldo Varela, que és company d'equip del manresà, a 1'42'' del líder. Quart és el rus Sergei Kariakin a 16'20''.

L'etapa entre Tacna i Arequipa, al Perú, es va veure afectada en el tram final per la boira que dificultava la visibilitat de pilots i helicòpters de l'organització. En buggis, a partir de Farrés, que anava en tercera posició, els comissaris van aturar els participants en el penúltim punt de pas. Només van completar tots els quilòmetres en competició Moreno i Varela. El Dakar no va facilitar la classificació oficial durant hores i es va donar per bona la provisional atenent al criteri que es donarien per bons els temps de pas en el control de pas abans esmentat, el CP3. Segons això, Farrés-Oliveras serien els líders amb 8'31'' sobre el rus Kariakin. l'anterior líder, 8'53'' sobre Varela i 13'08'' en relació a Moreno. Però el Dakar oferia ahir a la tarda una classificació oficial molt diferent en la qual es penalitzava Farrés en més de vint minuts i els temps quedaven així: primer Rodrigo Moreno seguit de Varela a 1'12'', Farrés a 14'08'' i Kariakin a 28'37''. Uns temps que, en qüestió d'hores, van quedar desfasats.

L'equip de Gerard Farrés ha emès, aquest matí, un dur comunicat en el qual analitza la situació i parla directament que "una injusta decisió" el treu del liderat i que es veu greument perjudicat per la direcció de cursa.



Gerard Farrés, sorprès i indignat



L'equip Monster Energy relata que la penalització "aparentment és una estimació de temps calculat d'aquells participants que van ser desviats en la CP3 i no van realitzar el recorregut complet. Gerard i Dani van ser aturats per un comissari en aquest punt i no se'ls va permetre prendre la sortida del tram final, per la qualcosa no entenen aquesta decisió d'afegir-lis 15 minuts quan anaven líders de la prova". L'equip ha posat la reclamació i manifesta que "s'espera que es pugui resoldre aquesta injustícia que fa caure Gerard i Dani sense raó aparent".

Gerard Farrés, tot un veterà del Dakar, tant a Àfrica com a Àmerica, tercer en la classificació de motos el 2017 com integrant de l'equip Hemoinsa en le qual també corria Dani Oliveras, es mostra trist: "estem molt afectats, no entenem res. Els meus dos rivals van sortir pocs minuts abans que jo del control i a nosaltres no ens van donar la sortida. De cop i volta, veiem que ens han penalitzat amb un munt de minuts. Estàvem lluitant per la victòria, sent líders amb uns 8 minuts d'avantatge i ara no poden trencar una categoria perque sí. Tampoc ens han explicat clarament quin és el criteri que han seguit per fer els càlculs. Això no ho havíem vist mai".

Aquest diumenge el ral·li es reprèn amb la sisena etapa entre Arequipa i San Juan de Marcona de 810 km, dels quals 309 són cronometrats. En cotxes, Nani Roma i l'odonenc Àlex Haro són tercers a 34 minuts del líder Nàsser Al Attiyah, amb Isidre Esteve en el lloc 24è. Els bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Comallonga continuen en cursa després d'haver completat l'etapa marató amb més de 54 hores. En motos, l'igualadí Armand Monleón (KTM) és el disstè en la general i, en camions, el manresà Moi Torrallardona, copilot de Gerard de Rooy (Iveco) és tercer a dues hores del líder, el rus Eduard Nikolaev (Kamaz)