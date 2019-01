El Gimnàstic juvenil deixa escapar al final el primer triomf a fora

Quan semblava que arribaria la primera victòria de la temporada lluny del Gimnàstic Parc, l'equip de Ferran Costa va encaixar el gol de l'igualada, a falta de tres minuts del final, i continua una jornada més abonat a l'empat.

El Gimnàstic de Manresa juvenil va sumar un nou punt (com en quatre dels últims cinc enfrontaments) en la seva sortida a Saragossa, al camp de l'Stadium Casablanca. El conjunt bagenc va saltar al terreny de joc esperant la posada en escena dels locals. A mesura que avançaven els minuts, els visitants van fer-se amb el control del joc i van començar a gaudir d'arribades clares per marcar. No va ser fins al minut 32 quan el davanter i pitxitxi de la categoria, Gassan, va aprofitar una gran pilota penjada a l'àrea per rematar de cap i superar el porter local per fer el 0-1. Amb aquest resultat es va arribar al descans.

A la represa, el conjunt escapulat va sortir amb la mateixa idea i determinació que en la primera meitat, però els jugadors visitants van ser incapaços de sentenciar els tres punts. A falta de cinc minuts per al final, els locals van aprofitar un rebuig dins de l'àrea per aconseguir l'empatar i esgar-rapar un punt, 1-1.