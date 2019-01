El Girona tanca la primera volta amb un empat contra l'Alabès a Montilivi

El Girona i l'Alabès van tancar la primera volta amb un duel molt igualat que va acabar en taules. Stuani va avançar els locals en la primera meitat amb un gran gol de xilena, però Borja Bastón va igualar el matx després del descans. I és que l'Alabès segueix complint. Tot i veure's per sota en el marcador davant un bon Girona, els d'Abelardo van aconseguir igualar el partit i posteriorment aguantar totes les ofensives del conjunt gironí.

Amb aquest resultat, el conjunt de Vitòria segueix en la quarta posició de la taula, amb dos punts de diferència respecte al Reial Madrid, que està en la cinquena posició. Per la seva banda, el Girona segueix a prop d'Europa.

Malgrat que Mestalla va donar suport al seu equip durant tot el partit, el València no va ser capaç de superar el Valladolid (1-1), després de moltes errades de cara a porteria. Un resultat que deixa el seu entrenador, Marcelino García Toral, més en entredit.

D'altra banda, el Leganés va superar per la mínima l'Osca (1-0), amb un gol de Youssef En-Nesyri, en la lluita per la permanència. Mentre que, després del duel que tancava la jornada, el Vila-real segueix com a penúlitm classificat de la taula, en caure a casa contra el Getafe (1-2) i desaprofitant un penal a l'últim minut.