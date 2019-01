L'entrenador del Delteco mostra «frustració» i parla del partit com a «punt d'inflexió»

L'ambient que es viu al Delteco GBC no és idíl·lic per rebre aquest migdia el Baxi Manresa. L'última posició, el salt de dos triomfs respecte del penúltim i la ratxa d'un triomf en els darrers sis partits no conviden a l'optimisme l'escassa afició donostiarra. Una imatge de tot plegat la va donar el tècnic, el granadí Sergio Valdeolmillos, en la prèvia. Va parlar de «frustració» per no saber transmetre als jugadors la manera com vol que juguin els quaranta minuts i també va qualificar la visita del Baxi Manresa, del qual gairebé no va tenir temps de parlar, d'un «punt d'inflexió» a l'hora de prendre decisions, que, en cap cas, suposarien la seva dimissió del càrrec que ocupa.

Valdeolmillos va admetre que «estem en uns situació delicada. El partit és de dos signes diferents. Si guanyem, ens aproparem mínimament a competir amb els de sota, amb molta lliga per endavant. Però si perdem serà un punt d'inflexió, ja que, amb independència dels altres partits, caldria capgirar la situació».

L'entrenador va afegir que «una situació així no l'he viscuda mai. He estat en equips de la part de baix i saps quines tecles has de tocar, reunir els jugadors, anar a sopar. Ara no sé què fer perquè va més enllà del tema tècnic i tàctic». De tota manera, «crec en la feina, i de treballar, treballem molt. Aquesta ha estat una setmana de molta força». Per això, va advocar per «mirar-nos a nosaltres mateixos i veure què podem fer millor». A més, va lamentar que «d'alguns jugadors n'esperava alguna cosa més. Em frustra no poder jugar de la mateixa manera durant els quaranta minuts».