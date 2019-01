L´organització del Dakar treu Farrés del liderat en la categoria de buguis

El lideratge del manresà Gerard Farrés en la categoria de buguis ( side by side) al Dakar va durar unes hores. Just fins que, des de l'organització del ral·li, ahir a la tarda, es va donar la classificació oficial i Farrés, integrant de l'equip nord-americà Monster Energy, era en la tercera posició i no pas en la primera. Fins aleshores hi havia un llistat dels temps provisionals en el penúltim punt de pas, i els comissaris, just a partir de Farrés, van fer aturar els pilots de buguis i també alguns de cotxes. Només havien passat dos buguis, els de Moreno (Can-Am Xile) i el brasiler Reinaldo Varela, company d'equip de Farrés.

El mal temps, amb molta pols i boira, que posavaven en perill el vol dels helicòpters de l'organització, va provocar l'aturada. Fins aleshores, el primer era Varela, seguit de Moreno i amb Farrés a uns 9 minuts que agafava el lideratge, ja que el rus Serguei Kariakin (Snag Racing), fins aleshores líder, estava perdent molt temps.

Però la decisió, l'endemà, va ser que la neutralització tingués un cost de 22 minuts de sanció per als buguis i cotxes que no van poder acabar l'etapa. Segons això, ara Farrés és tercer, a 14'08'' del nou líder, Ricardo Moreno, i a 12'26'' del brasiler Varela. Molt a prop, amb tot per decidir, però sense gaudir del lideratge que el manresà creïa seu, amb tota justícia.

Farrés i el seu equip van fer ahir mateix la reclamació que tocava, la qual pot tenir resposta les properes hores o dies. El Dakar dona tota mena de sorpreses, també fora de la competició.



De Rooy-Torrallardona, tercers



Els podis provisionals són també per a dos dels participants amb arrels al Bages i a l'Anoia. En cotxes, divendres a la nit ja se sabia que Nani Roma i el seu copilot odenenc Àlex Haro mantenien el seu Mini en la tercera posició, a 34'33'' del líder, el qatarí Nàsser al-Attiyah (Toyota), i a deu minuts del segon, Stéphane Peterhansel.

En camions, De Rooy i el seu copilot i navegant, el manresà Moi Torrallardona, van ser els setens de l'etapa, a 15'33'' del líder de la categoria, Eduard Nikolàiev. En la general, els tres primers eren els Kamaz de Rússia, amb l'esmentat Nikolàiev, Sotnikov i Karginov. Aquest darrer va atropellar un espectador mal col·locat en una duna (li va trencar el fèmur) i l'organització l'ha exclòs per no aturar-se a interessar-se pel seu estat. Ara, De Rooy és el tercer, 2 hores darrere de Nikolàiev.

En motos, cal anotar que en la jornada de divendres hi va haver l'abandonament de Josep Maria Mas, el martorellenc del Pedregà Team. Avui és reprèn el ral·li.