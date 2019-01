El manresà Roger Bermusell fitxa per l'O Parrulo gallec

El jugador manresà Roger Bermusell, de 25 anys, és nou jugador de la Primera Divisió estatal de futbol sala després de comprometre's amb l' O Parrulo del Ferrol. Bermusell arriba al club gallec després del seu pas, aquesta mateixa temporada, per l'Imperial Wet de Rumania.

Roger Bermusell s'ha format a les categories base del Manresa FS, també jugant en el primer equip manresà. Posteriorment va jugar al CCR Casatelldefels, el filial del Barça i el Betis, fins la passada campanya. També va estar una temporada al Manchester Futsal mentre estudiava.

Bermusell, que juga d'ala-pivot, està pendent ara de l'arribada del transfer internacional per poder debutar amb un conjunt gallenc que es troba en plena crisi de resultats (ocupa la quarta posició per la cua a la lliga), malgrat que a la Copa del Rei està fent història i demà dimarts jugarà el partit dels quarts de final amb l'Aspil Vidal Ribera de Navarra al pavelló d'A Malata (20 h).

Juntament al també manresà Xavier Cols, Roger Bermusell es converteix en el segon jugador del planter del Manresa FS que acaba jugant a Primera Divisió. Cols actualment té un paper destacat al Peníscola, un dels equips revelació de la màxima categoria del futbol sala estatal. Sense anar més lluny, ahir al migdia, els castellonencs van empatar amb el totpoderós Inter Movistar a dos gols, amb Cols de titular.