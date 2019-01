Partits clau avui per a Iberostar, Penya i València en la lluita de la Copa

Els rivals directes del Baxi per entrar a la Copa del Rei de Madrid (Iberostar, València i DS Joventut) juguen també els seus respectius partits avui. Tots, de moment, tenen nou victòries, una més que el Manresa, que per ser a la cita del mes de febrer n'haurà de passar a la classificació, com a mínim, un. Després del seu matx avui a Sant Sebastià, els homes de Peñarroya tanquen la primera volta rebent el Madrid.

L'Iberostar juga avui a les 12.30 h, la mateixa hora que el Baxi, a la pista de l'UCAM, que ja no té possibilitats de disputar la Copa. A les 17 hores, el Joventut rep el Kirolbet Baskonia, i el darrer en jugar dels aspirants és l'equip de Jaume Ponsarnau, el València Basket, que és l'amfitrió de l'Herbalife. El Tecnyconta (amb vuit victòries) juga a casa del Madrid.