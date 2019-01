«Al primer temps hem estat imprecisos, però hem millorat al segon»

? El tècnic del Manresa, Andreu Peralta, va mostrar-se satisfet per la victòria però va apuntar que «a la primera part hem estat molt imprecisos, no hem estat segurs, sense la paciència necessària en les accions d'atac. A la represa hem millorat i la veritat és que, en general, ens han creat poc perill. Estem molt contents però encara no és el moment de mirar el que fan els altres equips. Hem d'estar pendents de nosaltres. L'Igualada, el rival de diumenge, és molt perillós».