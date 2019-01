El Barça no falla contra el Breogán i acaba la primera volta com a líder

El Barça es va imposar al Cafés Candelas Breogán, en un partit que deixa els blaugrana líders de la fase regular en la primera volta i que els assegura l'avantatge d'un dia de descans a la Copa.

Els homes d'Svetislav Pesic es van fer amb el domini del partit a força de defensa i intensitat, i no tant d'encert. La defensa zonal del Breogán va crear alguns dubtes i problemes. El Barça va mantenir el domini al segon quart, gràcies al físic i als recursos, davant d'un Breogán que lluitava per tornar al partit. Heurtel va brillar en els últims minuts abans del descans, com també Kuric amb alguna cistella llunyana.

A la represa, el Breogán va tornar a la vida amb un parcial de 0-11. Tot i això, Heurtel i Hanga van estar providencials en la reacció dels blaugrana.