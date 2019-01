El Berga iguala contra la Sabadellenca en un duel amb dues parts diferents

El Berga no va poder aprofitar les ensopegades dels seus perseguidors principals i va deixar-se dos punts a casa, davant la Sabadellenca, en un partit en què l'equip local va disputar dos parts ben diferenciades. Els jugadors berguedans van saltar damunt del terreny de joc relaxats i amb poca actitud, i els visitants ho van aprofitar per marcar dos gols. El primer va venir en un efectiu contraatac i el segon, a pilota aturada.

A la segona meitat, l'entrenador local, Joan Prat, va fer un triple canvi i la dinàmica va canviar per complet. Els berguedans van ser molt superiors enfront d'un equip rival tancat al seu camp. Noguera va poder retallar distàncies al minut 51 després d'un excel·lent xut creuat per la banda esquerra, 1-2.

A falta de quinze minuts per al final, Joanet va aconseguir el gol de l'empat, després d'una bona jugada col·lectiva que va acabar amb un gran retall del davanter local i amb una magnífica definició amb la cama esquerra. En el tram decisiu de l'enfrontament, els berguedans van gaudir d'ocasions per endur-se els tres punts, però els jugadors locals no van estar encertats. En la propera jornada de la competició, el Berga rebrà la visita al seu camp del Ripollet.