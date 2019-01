Ceballos evita a darrera hora una nova ensopegada del Reial Madrid

El Reial Madrid va salvar-se d'una nova entrebancada en imposar-se 1 a 2 en la seva visita al camp del Reial Betis, el Benito Villamarín, gràcies a un gol als minuts finals de l'exbètic Dani Ceballos, després d'un partit en què Solari va canviar el sistema i el conjunt madridista va ser dominat durant tota la segona part.

Una pèrdua de Joaquín, que va acabar en falta de William Carvalho sobre Casemiro, va fer pagar una factura excessivament cara als de Quique Setién. Ceballos, centre de les ires del que va ser el seu públic, va assumir la responsabilitat per llançar amb precisió i donar una victòria necessària als seus, que es van veure acorralats a la segona part i que després de la jornada 19 almenys recuperen un lloc de Lliga de Campions. Els locals, per la seva banda, no van veure premiada la seva millora en la segona meitat, després d'un primer període en què es van mostrar excessivament lents, i va sumar el seu quart partit sense guanyar, comptant la Copa, per cedir la seva plaça al Getafe.

Solari va sorprendre al Villamarín, no només per deixar a la banqueta Marcelo per posar Reguilón, sinó també per un encara més inesperat canvi de sistema per situar Nacho al costat de Sergio Ramos i Varane i unir-se a la moda dels tres centrals.

Lu ka Modric va obrir el marcador al minut 13. El Reial Madrid, però, va marxar al descans amb la mala notícia de la lesió a un dit de Karim Benzema, obligat a deixar el seu lloc a Cristo.

A la reporesa, la pilota rondava amb més assiduïtat les rodalies de Keylor Navas. Els de Solari amb prou feines podien tenir la pilota. Els pitjors auguris blancs es confirmaven finalment amb el gol de Canales, amb suspens per la intervenció del VAR (min 67).

Quan pitjor estava el panorama, en una jugada aïllada i després d'un error, Ceballos va alleujar el campió d'Europa.