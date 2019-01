El CG Puigcerdà venç el Barça i se situa segon

Davant més de 1.000 espectadors, el CG Puigcerdà no va fallar i va aconseguir una victòria (6-4) que l'acosta a l'objectiu d'entrar al play-off en la millor posició possible (ara és segon). Davant el FC Barcelona, i tot i portar el pes del partit i tenir les millors ocasions, la falta d'efectivitat va condemnar l'equip local a patir més del necessari davant d'un rival que es va presentar a Puigcerdà amb moltes baixes.

En el primer parcial, l'equip local es va avançar gràcies al davanter finlandès Kustaa Tuohimaa. Però el FC Barcelona va aprofitar dues superioritats per capgirar el marcador i marxar al descans amb avantatge (1-2).

El segon període va començar amb un equip ceretà molt més intens i que va gaudir de numeroses oportunitats per marcar. Ho va fer en dues ocasions, amb dianes de novament Tuohimaa i de Boronat amb un autèntic golàs. En aquest punt, el porter visitant, i ex del Puigcerda, David Ros ja era el millor jugador sobre el gel, amb aturades incomptables. A poc per acabar, amb un 4 contra 4 en pista, Oriol Rubio va marcar pel Barça i va deixar el marcador igualat per decidir al tercer període (3-3).

El tercer període novament va ser dominat pel Puigcerdà, que tot i això va veure com de nou Rubio posava el 3 a 4. Gràcies a un power play ben trenat que va culminar Carlos Rivero va tornar l'empat al marcador. En plena davallada física del FC Barcelona, el CG Puigcerdà es va encoratjar i, amb gols de Tuohimaa primer i Ramon Morer tot seguit, va sentenciar.