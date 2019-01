Deu minuts de filigrana a la festa de Messi

Sense malgastar forces, fent el mínim però amb pinzellades del seu joc més espectarular, el Barça va sotmetre l'Eibar i va mantenir la diferència de cinc punts sobre el seu seguidor immediat a la lliga, l'Atlètic. Tot en el dia que Messi va tenir temps de marcar el seu gol 400 en una competició en la qual és el rei de l'última dècada, molt més absolut des que Cristiano va decidir emigrar a Itàlia.

El Barça, que dijous ha de remuntar a la Copa (li cal aixecar un 2-1 al Llevant), va fer un partit fluix a la primera part, molt endormiscat. I en la segona, amb deu minutets de toc i velocitat, va marcar diferències. El partit va ser també una ajuda per a Coutinho, després de les crítiques rebudes.



Luis Suárez posa el gol i el pebre

La primera par del Barça d'ahir va ser amb el fre de mà posat. Van ser comptades les ocasions en les quals hi va haver canvis de ritme per tal de trencar la defensa d'un Eibar que, valent, va pressionar a dalt des del principi sense sentir-se en cap moment intimidat ni pel rival ni tampoc per l'escenari.

Ernesto Valverde, com ja estava anunciat, va tornar a un onze molt titular, en el qual no apareixia Démbéle, que va oferir el seu lloc a un Coutinho necessitat per retrobar la confiança i l'autoestima. De fet, va ser un dels més entonats i actius del Barça en els primers 45 minuts. També van tornar a l'equip un Sergi Roberto recuperat dels problemes físics i que deixava a la banqueta l'altre latetal dret (Semedo) i un Arthur desitnat a ser el cervell per llançar les incursions locals contra l'àrea del conjunt guiposcoà.

El Barça va començar el partit a veure-les venir, amb un Eibar que buscava la pilota per robar-la i crear perill a prop de Ter Stegen. Al minut 7, Piqué va rematar de cap una falta que va anar a prop de la porteriade Riego, però l'acció va ser anulada per Gil Manzano per fora de joc. Messi i Jordi Alba es buscaven sense acabar de crear tant perill com en altres nits. Quan el joc era més espès, el Barça sí que va trobar l'escletxa en una elèctrica combinació entre Coutinho i Luis Suárez que l'uruguaià va enviar a la xarxa, 1-0.

L'Eibar no es va arronsar i tenia, en el cap de Sergi Enrich, l'ocasió d'empatar, però la rematada no va entrar. Tampoc la que, poca estona després, va protagonitzar Sergi Roberto. Els afeccionats van reclamar penal per una empenta de Rubén Peña no castigada pel col·legiat, que sí que va treure la targeta groga a Luis Suárez per una de les seves molt habituals protestes a un dels jutges assistents, després d'un frec a frec amb un defensa.



Arriba l'espectacle

L'ensopiment de la primera part va deixar pas a un quart d'hora, el primer de la represa, vibrant. Els tres homes de davant (Messi, Luis Suárez i Coutinho) van posar-se les piles i van buscar la passada decisiva. El 2-0 va arribar per una bona pressió de l'uruguaià, i una bona combinació dels tres homes va acabar amb una rematada de Messi, creuada i imparable, que passa a la història com el gol 400 en la lliga de l'argentí.

En els minuts posteriors només hi havia un equip al camp, i era un Barça més vertical i llest que l'oponent, que començava a notar el cansament físic i mental.

El 3-0 va ser una demostració de la superioritat mental sobre la gespa dels jugadors de Valverde. Sergi Roberto va servir depressa un fora de banda i Luis Suárez va sorprendre la defensa i el porter Riesgo en una acció fulminant.

Tot apuntava a una golejada, ja que quedava mitja hora de partit i prou temps per veure els locals marcant i gaudint. Però el Barça va decidir aixecar el peu, no fer més sang de l'Eibar i es va anar conformant amb el resultat, tot i que després del tercer gol hi va haver oportunitats clares de Luis Suárez (amb un cop de cap), de Coutinho i del mateix Messi, que va llançar al cos del porter un clar un contra un que semblava destinat a convertir-se en el 4-0.

Valverde va decidir moure també la banqueta i reservar forces, com les de Sergio Busquets, canviat per Arturo Vidal. Démbéle va tenir 20 minuts per lluir-se, en entrar per Arthur, i no per Coutinho. Ahir el davanter francès va estar de nou incisiu i embalat, però pecant de massa precipitació. Va tenir una ocasió claraper marcar però va ser massa generós, en decantar-se per assistir Messi quan ningú, ni el seu company, esperava la passada. El Barça tanca la primera volta de la lliga amb les sensacions de suficiència i de gran superioritat, les quals ha de ratificar on ha fallat els darrers anys, en la Lliga de Campions.