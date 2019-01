Farrés se sobreposa a la penalització amb una gran etapa que el fa líder

Gerard Farrés ha aconseguit un èpic lideratge al Dakar després de viure un cap de setmana boig, que va incloure una sanció de temps quan ja creia que era primer en la classificació general. Però va ser ahir, amb un segon lloc en buguis a la sisena etapa, entre Arequipa i San Juan de Marcona (309 km de cursa), quan el manresà va deixar enrere els rivals que tenia davant, Rodrigo Moreno i el pilot brasiler Reinaldo Varela, per aconseguir la primera posició, amb 13 minuts sobre el segon classificat, que és el rus Karianin. Tercer és Varela, company d'equip de Farrés dins de l'equip Movistar Energy. En la jornada d'ahir, Farrés-Oliveras tan sols van ser superats pel pilot xilè Chaleco López, que es troba lluny de les primeres posicions, i qui va perdre temps va ser un altre dels aspirants, Rodrigo Moreno, també xilè, fins ahir líder.

L'enrenou del cap de setmana havia començat divendres, en la cinquena etapa, disputada entre Tacna i Arequipa, que es veuria afectada en el tram final per la boira, que va dificultar la visibilitat de pilots i helicòpters de l'organització. En buggis, a partir de Farrés, que era el tercer, els comissaris van aturar els participants en el penúltim punt de pas. Només van completar tots els quilòmetres de la cursa Moreno i Varela. L'organització no va facilitar la classificació oficial durant hores i es va donar per bona la que era provisional, tot atenent al criteri que es donarien per bons els temps en el control de pas abans esmentat, el CP3. Segons això, Farrés-Oliveras serien els líders amb 8'31'' sobre el rus Kariakin, l'anterior líder; 8'53'' sobre Varela, i 13'08'' en relació a Moreno. Però el Dakar oferia diumenge a la tarda una llista oficial molt diferent, en la qual es penalitzava Farrés en més de vint minuts i els temps quedaven així: primer Rodrigo Moreno, seguit de Varela a 1'12'', Farrés a 14'08'' i Kariakin a 28'37''.

L'equip Monster Energy relata que la penalització «aparentment és una estimació de temps calculat d'aquells participants que van ser desviats en la CP3 i no van realitzar el recorregut complet. Far-rés i Oliveras van ser aturats per un comissari en aquest punt i no se'ls va permetre prendre la sortida del tram final, per la qual cosa no entenen aquesta decisió d'afegir-lis 15 minuts». Encara s'espera, per als propers dies, una rectificació i que se li retorni aquest temps.

En cotxes, la victòria ahir va ser per a Sébastien Loeb, que retalla temps respecte al líder, el qatarí Nasser al-Attiyah, mentre que perd posició de podi provisional Nani Roma, amb el copilot Àlex Haro, fill d'Òdena, ara quart dar-rere de Peterhansel. En motos, l'igualadí Armand Monleón va pujant posicions i ara és quinzè en la classificació general. Ahir també va tenir una molt bona actuació Gerard de Rooy, amb el manresà Moi Torrallardona de copilot, que va acabar segon a l'etapa i manté el tercer lloc a la general.