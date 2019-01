El Göteborg fa oficial el fitxatge del tècnic berguedà Ferran Sibila

El tècnic gironellenc Ferran Sibila ja és a Göteborg per ocupar la plaça de segon entrenador de l'històric club de futbol suec IFK Göteborg. El club escandinau ha fet oficial la seva incorporació aquest dilluns al matí, tal i com ja va avançar Regió7 el passat 19 de novembre. Sibila va aterrar aquest diumenge a la nit a la ciutat i en les properes hores realitzarà ja el primer entrenament com a membre de l'entitat.





Ett under att Ferran Sibila inte fick en hjärtattack när jag och @MarkusWulcan kastade oss över honom. #ifkgbg pic.twitter.com/eHCYrlsSGu — Linus Petersson (@Linus_Petersson) 13 de gener de 2019

Després de passar dos anys al GIF Sundsvall,com a entrenador. Els magnifics resultats aconseguits al costat de Joel Cedergren li han valgut una oportunitat en una de les banquetes més prestigioses de Suècia.Sibila, de la mà de l'empresa on treballa, Soccer Services Barcelona SL, arriba a un equip que vol tornar a dominar el futbol suec com va fer a la dècada dels vuitanta i norata. El conjunt suec té en el seu palmarès 15 lligues (l'última el 2007) i dues copes de la UEFA a la dècada dels vuitanta.i el club ha confiat en els seus coneixements per recuperar el prestigi del club al costat del primer entrenador, Poya Asbaghi.ElSibila i l'empresa catalana implantaran a Göteborg el mètode Ekkono, una formació per desenvolupar jugadors intel·ligents que siguin capaços d'entendre el joc prendre les millors decisions.L'expectació per l'arribada de Sibila a l'IFK Göteborg al club és màxima. Els periodistes el van esperar ahir a la nit a l'aeroport i els aficionats estan ansiosos per veure'l treballar. Segons ha pogut saber Regió7,, una mostradel poder que li otorguenEl tècnic berguedà ha estat seguint diferents jugador del futbol català en els últims mesos i alguns d'ells podria arribar a vestir ben aviat la samarreta blava del club suec.