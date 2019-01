Gerard Farrés s'encalla a la sorra i cedeix el liderat del Dakar

Les emocions fortes han continuat aquest dilluns per al manresà Gerard Farrés que unes hores abans havia aconseguit el liderat en la categoria de buguis al Dakar 2019. Però, aquesta vegada, han tingut un gust agre perquè han comportat que perdés el privilegiat primer lloc de la general en quedar encallat a la sorra abans del cinquè wake point del dia. Farrés, que va aconseguir diumenge el primer lloc tot i la penalització de 15 minuts que li va posar l'organització per no haver completat l'etapa de divendres, ha entrat a San Juan de Marcona a 1 hora 56' 48'' del xilè Chaleco López i molt allunyat també de Rodrigo Moreno i del brasiler Reinaldo Varela, del seu mateix equip Monster Energy, que és el nou líder de la categoria. A la general, Varela té 4'03'' de marge sobre Chaleco López, 45'26'' sobre Rodrigo Moreno i 1 hora 02'08'' en referència a Farrés.

Tot i la mala jornada, Farrés no ha perdut el seu habitual bon humor: "Hauríem d'estar molt cabrejats però no és així. L'etapa ens anava increïblement bé, el feeling amb el Dani i el Can-Am cada vegada és millor i anàvem molt bé i en una duna hem bolcat. No sé com ho hem fet però entre el Dani i jo hem donat la volta al cotxe en 10 minuts, però després no hem pogut sortir sols del forat, era una mena de volcà com el Loeb al seu dia. Després de barallar-nos dues hores ens ha tret Cristina Gutiérrez, i l'hi agraïm de tot cor. Les curses són així, cal aprendre i encara estem a la lluita, som quarts i prop del pòdium. Queda molta carrera, lluitarem!".

En la setena etapa, en camions hi ha hagut la segona victòria consecutiva de Gerard de Rooy i el manresà Moi Torrallardona (Iveco) que es mantenen els tercers en la classificació general de la seva categoria per darrere els dos Kamaz russos de Nikolaev i Sotnikov. En cotxes, Nani Roma i el seu copilot, l'odonen Àlex Haro, han estat segons en la jornada d'avui només superats per Stéphane Peterhansel i recuperen posició de podi, són tercers a la general. En motos, l'igualadí Armand Monleón (KTM) es manté entre els 20 primers, ha estat dissetè en l'etapa i és quinze a la general. Al Dakar li queden tres etapes, la vuitena es disputarà avui entre San Juan de Marcona i Pisco, de 360 quilòmetres cronometrats.