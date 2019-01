La intensitat defensiva dona a l'Asfe un triomf balsàmic

Només faltaven cinc minuts per a la conclusió del partit al pavelló de Sant Fruitós i les jugadores entrenades per Josep Esquius i Miquel Ferrer cedien per 43 a 49. Llavors, les bagenques van fer una exhibició de caràcter i compromís i, guiades per l'anhel de sumar una victòria decisiva per abandonar l'últim lloc a la classificació, van sotmetre les del Barcelonès a una defensa asfixiant que va bloquejar completament l'ofensiva de les visitants, les quals només van poder sumar dues cistelles més en aquesta fase determinant del matx. Aquesta circumstància va propiciar un parcial final de 16 a 4, que va ser definitiu per tal que el triomf es quedés a Sant Fruitós. L'encert de les bagenques des del tir lliure (9/10 en els darrers 120 segons) el va segellar.

La tercera victòria de la temporada permet a les santfruitosenques assolir el mateix número de partits guanyats que el CN Terrassa, el Bencriada i el nou cuer, el TGN Bàsquet.

Les locals van mostrar encert a l'inici del matx (10 a 3), però un erràtic final del segon quart va facilitar l'empat al descans (24 a 24).