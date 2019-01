Isidre esteve s'emporta un gran ensurt en la sisena etapa

arxiu particular

Ensurt per a isidre Esteve i Txema Villalobos

Isidre Esteve ha viscut el seu moment més delicat del Dakar 2019. El seu prototip BV6 ha rebut l'impacte d'un buggy en una duna i ha estat a punt d'abandonar. Per fortuna, tot ha quedat en un ensurt i gràcies al gran treball del copilot Txema Villalobos i a l'ajuda d'altres participants, han pogut rescatar el vehicle de la sorra per a seguir en carrera dues hores més tard. Després de l'incident, el pilot del Repsol Ral·li Team ha reaccionat amb bravura per arribar fins a la línia de meta a prop del top 30.

Després de la jornada de descans, la cursa s'ha reprès amb una sisena etapa entre Arequipa i Sant Joan de Marcona, que Isidre Esteve mai oblidarà. Mentre intentava sortir de les dunes de Tanaka, a l'altura del quilòmetre 20 dels 309 cronometrats, el seu vehicle es veia involucrat en un incident que posava en perill la seva continuïtat en la competició. "Estàvem encallats a la sorra, quan ens ha caigut un buggy sobre", explicava el pilot d'Oliana a l'arribar al campament, encara impressionat.

Per fortuna i malgrat l'espectacularitat de la col·lisió, tant Isidre Esteve com Txema Villalobos han resultat il·lesos. "Els dos estem bé, encara que ens hem portat un bon ensurt. Jo estava dins el cotxe i Txema ha pogut sortir corrents en sentir que s'acostava el buggy", narrava el pilot lleidatà que, a causa de la seva lesió medul·lar no pot abandonar el seu vehicle.

Després de l'incident, els ha resultat molt complicat sortir del mal pas i no ho haguessin aconseguit sense l'auxili del camió KH-7 Epsilon Team. Això sí, han trigat al voltant de dues hores en poder reincorporar-se a la carrera i amb el seu prototip BV6 molt danyat, especialment en la seva part posterior. "Sense l'ajuda de Jordi Juvanteny, José Luis Criado i Xavi Domènech encara hi seríem. Els estem eternament agraïts", insistia Isidre Esteve.

Tot i el sobresalt, el lleidatà ha tirat de coratge per pilotar a un gran ritme després del tram intermedi de neutralització. D'aquí fins al final de l'etapa els esperaven 233 quilòmetres d'especial, en els quals han aconseguit remuntar una vintena de posicions, des de la 56 que marcava al way point 1.

"Després d'un inici molt difícil, en la segona part de l'especial hem rodat a molt bon ritme, fins que a falta de 50 quilòmetres ens hem vist atrapats en un canó bloquejat i allà hem estat aturats una altra hora, tot i que l'organització ha dit que ens la tornaran ... ha estat un dia dur, ja que vam sortir del campament a les 5 del matí i tornem a les 21h45 ... però això és el Dakar ", comentava el pilot sense perdre el seu habitual bon humor.

El seu temps de 8 hores, 15 minuts i 14 segons li ha atorgat la 39a plaça de la jornada, tot i que guanyarà diversos llocs quan rebi el temps perdut en el canó. A falta dels seus registres oficials, Isidre Esteve figura a 27è lloc de la general, des d'on tractarà de remuntar a partir d'aquest dilluns, quan se celebri la setena etapa, un bucle amb sortida i arribada a Sant Joan de Marcona, amb una especial de 323 quilòmetres. "El realment important és que seguim en carrera sans i estalvis i que el cotxe a nivell mecànic està perfecte", sentenciava amb alleujament.