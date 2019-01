El Joventut perd i ara depèn del Baxi per poder jugar la Copa

L'únic punt de Vincent Poirier en tot el partit va donar el triomf in extremis al Kirolbet Baskonia davant un Divina Seguros Joventut que va tenir l'última possessió per guanyar un partit que li hauria permès posar peu i mig a la Copa del Rei. Ara, el Joventut està gairebé obligat a guanyar a la pista del Burgos en la següent jornada i a esperar que el Baxi perdi amb el Madrid al Nou Congost. En cas d'empat a victòries entre badalonins i manresans, serien els segons els quals es classificarien per a la fase final de Madrid, sempre i quan la Penya no remunti els 30 punts de desavantatge que té en el basket-average general respecte del conjunt bagenc.

Els verd-i-negres van estar a punt d'emportar-se un duel que perdien per catorze punts (53-64) a falta de quatre minuts del final i que van aconseguir igualar a 27 segons del final amb una cistella del seu millor jugador, Marko Todorovic (13 punts i 12 rebots).

L'equip de Velimir Perasovic va treure petroli amb els pocs efectius amb què es va presentar al partit. La Penya, molt erràtica en els triples, amb 5 de 24, no va aconseguir imposar el seu ritme. El conjunt vitorià va aconseguir des de l'inici portar un ritme lent que obligava el Joventut a pensar molt en les possesions ofensives.

Nico Laprovittola va sortir al rescat del seu equip amb cinc punts consecutius i va trobar en el debutant Marcos Delia un fidel aliat per escurçar diferències.

Els vitorians van controlar millor el partit en el tercer període gràcies a l'encert de Shields i Janning en els triples (33-36, min 24). Harangody i Delia van compensar amb el seu encert en la pintura el poc encert local en el tir exterior per evitar que el Baskonia trenqués el partit (40-40, min 27).

Luca Vildoza i Shevon Shields van tornar a la càrrega en l'últim parcial per portar el seu equip a una diferència que semblava insalvable per als catalans (53-64).

Un parcial de 14-3 va igualar el partit a falta de 20 segons del final. Dawson va fer falta a Poirier, el francès va anotar un tir lliure i va donar el triomf al seu equip.