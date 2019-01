L'Iberostar venç l'UCAM Múrcia després de dues pròrrogues

L'Iberostar Tenerife va aconseguir la victòria en la seva visita a Múrcia, en un matx resolt després de dues pròrrogues i en què la tripleta formada per Javier Beirán Tim Abromaitis i Colton Iverson va sumar 63 punts.

El primer quart el va dominar l'Iberostar, davant un Múrcia negat en atac. La tònica es va mantenir a l'inici del segon quart. A la represa, el Múrcia es va posar al davant en el marcador i va mantenir l'avantatge fins al final. El Tenerife, però, no es va rendir i dos triples d'Abromaitis i Beirán van forçar la pròrroga. En la primera pròrroga, Soko va tenir l'opció de resoldre el partit per als murcians, però va fallar l'últim tir i el matx va arribar a la segona pròrroga. En el segon temps extra, el quadre de Tenerife va mostrar ser més sòlid liderat per un gran Javier Beirán.