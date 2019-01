L'Igualada cau davant la solidesa de la Muntanyesa

L'Igualada es va trobar, al feu de la Muntanyesa, un equip amb un futbol molt directe i intens. Així, els de Moha es van trobar molt incòmodes en un terreny de joc de dimensions reduïdes.

Al minut 7, en un contracop, els barcelonins van obrir el marcador amb un gol d'Areitio. L'Igualada va intentar reaccionar, però un joc molt imprecís ho va impedir. A la represa, la tendència del joc no va variar gaire, encara que l'Igualada controlava el rival. Fins i tot, al minut 55, els igualadins van disposar de la millor ocasió, un penal que va aturar el porter barceloní. En aquell moment el partit estava obert i podia passar qualsevol cosa. Però no era el dia de l'Igualada. Una pèrdua al mig del camp va ser aprofitada pels locals per sentenciar amb el segon gol, obra de Maldonado al minut 79. Amb aquest resultat, els igualadins tanquen la primera volta amb 26 punts i encaren el partit al camp del Manresa, diumenge que ve a les 12 h.