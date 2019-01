El Madrid-Barça de la segona volta ja té dia i hora

El president de Laliga, Javier Tebas, ha confirmat aquest dilluns que el Clàssic entre Reial Madrid i FC Barcelona de la segona volta de Laliga Santander, al Santiago Bernabéu, es jugarà el dissabte 2 de març a les 20.45 hores.

En una entrevista a 'El Món a RAC1' recollida per Europa Press, Tebes ha confirmat l'horari del Clàssic --en la primera volta el Barça va guanyar per 5-1 a l'Madrid--, i que es podrà veure per Movistar Partidazo.

Tebas va revelar que des de febrer es posarà ja en funcionament un nou programari, ja en proves, per determinar els horaris de cada jornada amb l'objectiu d'optimitzar la intel·ligència artificial per posar els millors horaris per maximitzar assistència als estadis i les audiències.

Preguntat pel VAR, va comentar que si no es poden apreciar amb exactitud els fora de joc a Laliga amb aquesta tecnologia es degut a que les línies tenen un revolt "molt petit" que fa que no siguin totalment horitzontals. Tanmateix, va assegurar estar content amb el VAR i va assegurar que tot es "sobre dimensiona" quan afecta un club gran.

Optimista respecte al fet que Leo Messi acabi la seva carrera al Barça, creu que la sortida de Cristiano Ronaldo del Reial Madrid no va afectar a Laliga. "M'hagués agradat que continués al Madrid, però hem treballat perquè els danys siguin els menors possibles. La seva sortida no ens ha afectat a nivell de màrqueting internacional", ha assegurat.

D'altra banda, Tebas va confirmar que el Reus començarà la segona volta de Laliga 123 malgrat els seus greus problemes econòmics i els deutes que té amb els seus jugadors, entre d'altres.