El Manresa referma el lideratge al Congost

El Manresa és més líder. Després del cop sobre la taula que va donar dijous al camp del Mollerussa (1-3), l'equip d'Andreu Peralta no només es va desfer ahir del Lleida B al Nou Estadi, sinó que va aprofitar la derrota del mateix Mollerussa, al camp del Júpiter, i del Viladecans, a casa amb l'Andorra, per agafar més avantatge respecte a l'ara segon classificat, la Muntanyesa, de Dani Andreu.

En el darrer enfrontament de la primera volta, els manresans van superar un Lleida B incòmode, tot i que amb poc poder ofensiu al llarg del partit. El Manresa no va tardar a obrir el marcador. Noah, en estat de gràcia, va anotar el seu desè gol de la temporada i ja és el màxim golejador en solitari. El davanter blanc-i-vermell va guanyar l'esquena a tots els defensors lleidatans per aprofitar una passada llarga de Bernat i superar, de vaselina, Josemi.

Només s'havien jugat 5 minuts de joc i, quatre després, Biel Rodríguez va afusellar el porter del Lleida B, però la seva rematada, tot i que era potent, va anar massa centrada. El Manresa, tot i tenir més imprecisions de les habituals, intentava fer joc de combinació, movent la pilota d'un costat a l'altre i buscant els forats necessaris per crear superioritats en atac. Tot i això, cap a l'equador del primer temps, el Lleida B va semblar despertar i va disposar de dues bones ocasions per marcar. La primera, una indecisió de Ruano que Pol Busquets va resoldre davant Soldevila, que va enviar la pilota a córner (min 18). I, al minut 24, el mateix Soldevila va fer un bon xut des de fora l'àrea que va aturar tornar a aturar el porter manresà.

L'equip d'Andreu Peralta va superar la minicrisi i, ja al minut 28, Noah va tenir el segon gol a les seves botes, però no va encertar tot sol davant Josemi. Al minut 36, Florent ho va provar amb un llançament de falta, però va anar massa desviat. Dos minuts després, una falta lateral executada per Sergi Soler la va rematar amb el cap Noah, encara que sense anar a porteria. I, encara abans del descans, Soler també va fer rematar massa desviat després d'una centrada de Bernat (min 44).

A la represa, la primera ocasió de gol també va ser favorable al Manresa. Va ser una centrada de Biel Rodríguez a l'àrea petita que un defensa visitant va enviar a córner quan Noah es disposava a marcar el 2 a 0. Era el minut 46, i al 49 Noah no va poder aprofitat una altra bona oportunitat, una pilota que es va passejar per davant de la porteria lleidatana. Al minut 52, Bernet també va estar a prop del gol, però el porter Josemi li va pispar la pilota quan es disposava a rematar. Es mastegava el segon gol, el qual va arribar al minut 56. Josemi va rebutjar una centrada amb els punys i la pilota va anar als peus de Sergi Soler, que, sense pensar-s'ho gaire, va engaltar una volea que va perforar la porteria del Lleida B. El 2 a 0 va donar molta tranquil·litat a un Manresa que ja no va passar massa angúnies per conservar l'avantatge. Fins i tot, Soler (min 67) i Romano (min 77) van poder incementar el marcador.