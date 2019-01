El Martorell empata a casa i deixa escapar el primer lloc davant el Molins de Rei

El Martorell va cedir un empat al Torrent de Llops davant del Molins de Rei i va perdre el colideratge de la lliga. El debut de Joel Paredes a les files del conjunt martorellenc va acabar amb una sensació amarga; el davanter va estrenar-se amb gol però no va ser suficient per sumar els tres punts. El conjunt d'Albert Nualart no va trobar-se còmode a la primera meitat i els visitants ho van aprofitar per inaugurar el marcador en una jugada de servei de banda. Tot i el gol, els locals van reaccionar i van empatar abans del descans amb un gol de Paredes, després de recollir un pilota pentinada dins de l'àrea. A la represa, els jugadors martorellencs van fer canvis i van ser molt superiors, però no van estar encertats de cara a gol.