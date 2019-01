Monleón: "Ha estat, sens dubte, l'etapa més dura de les disputades fins ara"

Els pilots de motos s'han enfrontat a l'etapa més complicada del Dakar fins ara. Tot i que se suposava que després de la jornada de descans arrencaven una mica més frescos, el cansament, l'acumulació de quilòmetres i la falta de son van deixant empremta sobre els pilots.

La sisena especial del Dakar partia des d'Arequipa per finalitzar a San Juan de Marcona, ciutat en la que recordem també va finalitzar la segona etapa del Ral·li. Per davant els esperaven un llarg enllaç de 502 km i una especial de 336 quilòmetres.

L'igualadí Armand Monleón ha estat un dels millors pilots gestionant la segona part de l'especial, i això li ha fet finalitzar en 13a posició amb un temps de 4 hores 23 minuts 36 segons.

El pilot de l'equip Klicen KTM R2R Ral·li Dakar suma així ja 22 hores i 48 minuts de trams cronometrats i se situa en un gran 15è lloc en la classificació general.

Així ens explicava Armand Monleón com ha transcorregut l'especial d'avui:

"Ha estat, sens dubte, l'etapa més dura de les disputades fins ara. Ens ho podíem imaginar en veure que el recorregut entre motos i cotxes era diferent, ja que normalment això succeeix quan hi ha trams en què els cotxes no poden passar, per la qual cosa puja un punt la dificultat. Però ha estat una bona etapa per a mi, sobretot la segona part de l'especial, en què la navegació ha estat complicada i en la qual la gestió del ritme i del consum de gasolina era vital per no quedar fora de cursa. tot i la gran dificultat de terreny, navegació, gestió del ritme i desgast físic, m'he sentit molt bé, especialment al final ".

"Les poques hores de descans entre etapa i etapa és un dels factors que més ens estan afectant. Tot i que ahir tocava etapa de descans, al migdia ja ens desplaçàvem cap al següent campament, amb el que tornàvem a reduir temps lliure per recueprar. l'organització s'està encarregant, i amb bon resultat, de posar a prova el nostre físic i de estrènyer les femelles amb les hores de son. Però fins al moment ho estic portant bé i em trobo bé físicament, després d'arribar amb una mica més de marge avui al campament a veure si podem descansar una mica més ", afegia Monleón.