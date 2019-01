El Navàs suma un treballat triomf a Sabadell i es manté fort al capdavant

El Club Bàsquet Navàs Viscola va començar el 2019 amb una victòria treballada a la complicada pista del Club Natació Sabadell, al qual es va imposar per només dos punts de diferència (63-65).

Els bagencs van fer un inici molt seriós i van tancar el primer quart amb un punt d'avantatge (15-16). En el segon període, els jugadors dirigits per Isidre Suau van tenir un cert relaxament, especialment en defensa, però també en atac, on no mostraven gaire intensitat ni encert. Això va fer que s'arribés a la mitja part de l'enfrontament amb nou punts de marge per als locals (33-24).

En la represa, els navassencs van reaccionar i van fer la seva pressió defensiva característica, que els va permetre tancar el tercer quart només un punt per sota en l'electrònic (51-50). En els dar-rers deu minuts, els visitants van anotar un parcial de 0-6, es van situar amb cinc punts de marge i van saber mantenir-se al davant fins al final, tot i que els vallesans van tenir la opció de guanyar amb un triple llançat amb oposició.