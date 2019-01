«No hem merescut la victòria més que ells però hem tingut personalitat»

La compareixença d'ahir de Joan Peñarroya va estar plena d'honestedat. Com gairebé tothom, va veure que el seu equip no havia jugat bé i no es va estar de dir-ho, però també va valorar l'esforç per vèncer d'una plantilla castigada el darrer mes i obre la porta a la Copa, almenys a lluitar per ser-hi fins al final.

L'egarenc va explicar que «ens n'anem satisfets pel resultat final però és evident que les dinàmiques han influït en què nosaltres siguem guanyadors d'aquest partit. Avui no hem merescut la victòria més que el Gipuzkoa».

Sobre el partit, «hem començat bé, amb l'energia adequada, al davant en el marcador i això ens ha fet equivocar sobre el tipus de partit que tindríem fins al final. Ja al segon quart hem perdut vuit pilotes, hem anotat sis punts en els darrers segons i provoquem que el rival agafi la iniciativa i nosaltres no ens trobem còmodes amb el nostre ritme».

De tota manera, va matisar que «és cert que hem tingut la personalitat per no marxar del partit, però no hem tingut mai la iniciativa del joc. Al final, la nostra personalitat i la dinàmica d'ells fa que ens enduguem una victòria que ens permetrà arribar a l'última jornada amb possibilitats de lluitar per anar a la Copa, fet que és una gran notícia per a nosaltres».

Peñarroya va incidir en el fet que «hem jugat partits en què hem merescut guanyar i no ha passat. No sé si es pot dir que hem guanyat immerescudament, però potser hauria estat més just que ho hagués fet el Gipuzkoa».

Sobre les coses que no li havien agradat, «evidentment els nois han lluitat i han mostrat personalitat, però hem fet el pitjor partit de l'any en molts aspectes del joc, com en rebots, situacions d'energia o de pèrdues. Crec que ells han tirat quinze o setze vegades més a cistella que nosaltres. No hem tingut un bon dia però hem seguit creient per endur-nos una victòria de gran importància».



Reconstruint l'equip

El tècnic també va parlar de les noves incorporacions. «Necessitem que entrin, que s'acoblin ràpidament. Hem tingut molts canvis a l'equip l'últim mes i ens hem de reconstruir. Hi havia quatre jugadors amb un pes important que ja no hi són, o perquè estan lesionats o perquè han marxat. Estem en aquest període de reconstrucció i necessitem que tant Corey com Zubcic entrin el més aviat possible a la rotació»

De tota manera, «és evident que tot això és més fàcil amb una victòria que amb una derrota. La nostra situació és atípica. Hem de reconstruir parts importants en el nostre joc estant en una dinàmica positiva. Sol ser al revés. Fa setmanes que entrenem amb dificultat, amb jugadors a fora de posició, i això s'està notant. Avui ens ha faltat fluïdesa, comunicació i solidesa. És un fet lògic i espero que millorem amb treball, amb incorporacions». I va afegir un enigmàtic «i si ve algú més».

A l'altra banda, ahir a Sant Sebastià planava l'ombra de la destitució del tècnic local, Sergio Valdeolmillos, escridassat per una part de l'afició, sobretot per la gestió que va fer del final del partit, amb els tirs lliures de Sekulic.