Randolph tomba sobre la botzina un combatiu i valent Saragossa

El Reial Madrid, amb un Gustavo Ayón, que va destacar per sobre de la resta, va aconseguir en l'últim sospir la victòria davant un Tecnyconta Saragossa que encara manté opcions mínimes per anar a la Copa del Rei. Un partit amb alta anotació i en el qual l'equip aragonès no es va arronsar per mesurar-se amb el millor atac.

Ambdós equips van començar el partit amb una clara vocació ofensiva. En el segon acte, el Madrid va voler introduir la defensa en la dinàmica del partit, però va ser més una intenció que una realitat, perquè el Saragossa va seguir dominant en el marcador.

En el tercer quart no hi va haver canvis. El partit entrava en la fase final amb tot per decidir. El marcador era de 96 a 96 en els últims segons. Randolph va donar el triomf als blancs.