Valverde dona suport a Coutinho: «Ens ajudarà molt»

? El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, va mostrar-se satisfet a la sala de premsa després de «solucionar» a la segona meitat el problema que els havia plantejat l'Eibar amb «una primera pressió» i va evitar entrar en polèmica per la situació de Philippe Coutinho: «Ens ajudarà molt». Després de tancar la primera volta amb una victòria solvent, l'entrenador blaugrana va assegurar que és positiu arribar a l'equador de la lliga com a líder i amb cinc punts d'avantatge respecte de l'equip de Simeone. «Queda molt i l'Atlètic de Madrid és un rival molt fiable, però no hi ha res dit», va dir el Txingurri a la sala de premsa. Sobre Leo Messi, autor del gol 400, Valverde va qualificar-lo d'«extraordinari per tot el que genera i fa».