Armand Monleón: "Hi havia moltes trampes dins el fesh-fesh"

arxiu particular

Armand Monleón en plena cursa arxiu particular

Amb la classificació roent, els pilots s'enfrontaven a una especial en bucle que partia i finalitzava a Sant Joan de Marcona, ciutat en la que recordem també va finalitzar la segona etapa del Ral·li.

La sortida de l'especial s'ha vist retardada per culpa de la boira, gairebé sense visibilitat l'helicòpter no podia volar i assegurar així l'assistència als pilots en cas de necessitar-ho. Un cop han millorat les condicions meteorològiques, les motos han iniciat una de les especials amb més trams ràpids d'aquesta edició del Dakar, amb un enllaç de tan sols 64 quilòmetres i un tram cronometrat de 323 km.

Monleón segueix gestionant la seva quarta participació al Dakar amb el cap ben fred i això l'ha portat a ser ja el segon millor espanyol en la general de motos.

El pilot de l'equip Klicen R2R KTM Dakar Rally ha finalitzat l'especial d'avui en 17a posició amb un temps de 4 hores 16 minuts 03 segons, i ocupa el 15è lloc en la classificació general.

Així explicava Armand, a l'arribar al campament, com havia transcorregut la setena especial per a ell:

"Hem passat per trams en els quals ja havíem estat en etapes anteriors i en els quals havien quedat les nostres traces. Això ha provocat dues coses: la primera, que el ritme fos més alt i la segona que fos també més perillós, perquè en aquestes traces s'amagaven pedres, és a dir hi havia moltes trampes dins el fesh-fesh i havíem d'estar molt atents a no agafar cap de les pedres i patir una caiguda ".

"A més ha estat una etapa molt física, especialment a la segona part en què ha començat a bufar un vent molt fort i es feia més difícil dominar la moto. Però bé, no ens podem queixar, jo estic bé, la moto està perfecta i ja som al campament", afegia Monleón.