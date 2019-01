Ferran Sibila: «el Göteborg és un club amb molt potencial, el projecte és ambiciós»

El tècnic berguedà Ferran Sibila, flamant segon entrenador del IFK Göteborg, encara un nou projecte professional a la primera divisió sueca que defineix com a «ambiciós» i «interessant». Un dia després de fer-se oficial el seu fitxatge per l'històric equip blanc-i-blau, Sibila fa les seves primeres declaracions i explica quin és l'objectiu final de la seva arribada a Göteborg.

«Volem crear un departament de metodologia per ajudar al club a créixer en aspectes tècnics del futbol, millorar el model de joc, els entrenaments i el rendiment dels jugadors», explica Sibila. En aquest departament liderat per l'entrenador gironellenc es treballarà tant en el primer equip com en futbol base, per cohesionar l'estructura interna de l'entitat i retornar el club als llocs de prestigi que havia ocupat en el passat.

Sibila és conscient que hi ha molta feina a fer per retornar el club al lloc on mereix. Tot i això, els tres anys de contracte signats entre Göteborg i Soccer Services Barcelona SL fan que el projecte tingui un recorregut llarg i aporten tranquilitat a l'arribada del berguedà. L'entitat sueca sap que els resultats i l'aplicació del Metode Ekkono no son immediats. Segons Sibila, «el Göteborg és un club amb molt potencial de creixement si avaluem com està ara mateix i com pot créixer. El projecte és ambiciós i interessant».

Fa dos anys, el tècnic arribava al modest GIF Sundvall de l'Allsvenskan, la primera divisió sueca de futbol, en la seva primera experiència a la màxima categoria professional. Dos anys després, Ferran Sibila (Gironella, 1988) canvia de ciutat, però no de país. El català s'acaba de vincular al Göteborg suec, un equip de renom a Europa però que no es troba en el seu millor moment esportiu.

En finalitzar la temporada, Sibila va comunicar al club que no renovaria el contracte perquè necessitava un canvi a la seva vida. «La decisió va ser molt difícil, perquè he viscut dos anys molt bons tan a nivell professional com personal, però vull estar més a prop de la meva família», explica el gironellenc.

Des de llavors, alguns equips es van interessar per la feina de l'empresa per la qual treballa (Soccer Services Barcelona SL), amb la qual ja va afrontar aquesta darrera aventura al Sundsvall, i hi van haver diverses propostes sobre la taula tant pel Ferran en concret com per l'empresa. «En valorar-les, tan l'empresa com jo decidim anar junts a Göteborg. El projecte del club enxaixa amb el de l'empresa» argumenta. A més, les connexions amb Barcelona, a tres hores amb avió, són molt més bones que les que tenia fins ara a Sundsvall, situat al nord de Suècia, un altre fet clau del canvi de rumb del berguedà.

Malgrat tot, Sibila no tanca la porta a un retorn al GIF Sundsvall: «M'han donat la meva primera experiència com a professional i he viscut coses espectaculars. A part, he fet vincles especials amb molta gent», argumenta, abans de sincerar-se i afirmar que «és una ciutat petita i bonica on em veig vivint alguna altra etapa de la meva vida».