Gerard Farrés recupera posició en el podi i Moi Torrallardona es manté tercer en camions

Els dos participants manresans al Dakar 2019 es troben en posicions de podi, amb sengles tercers posicions, quan falten només dues etapes per al final de la competició al Perú. En camions, l'Iveco de Gerard de Rooy i Moi Torralladona, després d'haver guanyat les dues etapes anteriors, han mantingut la seva regularitat en l'especial d'avui entre San Juan de Marcona i Pisco, de 360 km cronometrats. Han estat ser tercers, idèntic lloc que tenen a la general mentre que els dos Kamaz russos han intercanviat posicions: ara el primer és Sotnikov i el segon, Nikolaev.

L'aventura de Gerard Farrés en el Side by Side, els buguis, continua sent apassionant. Després de la controvertida sanció, de posar-se líder diumenge i de perdre la privilegiada posició que tenia, aquest dimarts ha tornat a demostrar les seves qualitats i ha estat lluitant per les primeres posicions, sent tercer a deu minuts del nou líder, el xilè Chaleco López. Farrés ha pujat una posició beneficiat, de la quarta a la tercera, beneficiat pels problemes del seu company d'equip al Monster Energy, Reinaldo Varela. El brasiler, guanyador en l'edició del 2018, s'ha hagut d'aturar enmig de l'especial i ha pedrdut molt temps. Farrés, en acabar l'etapa, ha declarat que "estem contents perquè no hem comès errors i altres pilots sí que han tingut problemes. Encara tenim moltes possibilitats perquè cada dia passen moltes coses, aquest Dakar és brutal. Nosaltres contnuarem lluitant al màxim".

Pel que fa a Nani Roma i l'odonenc Àlex Haro són segons a la general a 46'29'' del líder, Nàsser Al Attiyah (Toyota). El Mini de Roma-Haro ha estat tercer en la jornada d'avui per darrere de Loeb (Peugeot) o del qatarí. Precisament Loeb, el multicampió del món de Ral·li Racing, està a només 16 segons de Roma, i li xafa els talons.

En motos, males notícies per a Armand Monleón (KTM). L'igualadí, quinzè fins avui a la general, ha tingut una avarisa elèctrica que no ha pogut solucionar i tot apunta que es veurà obligat a abandonar. El líder, l'americà Ricky Brabec (Honda) també ha tingut uns greus problemes mecànics que l'han obligat a plehgar. El primer és ara Toby Price (KTM) que té a menys de deu minuts Quintanilla (Husqvarna), Walkner (KTM) i Sunderland (KTM).

Monleón ha dit que "durant els primers quilòmetres l'especial recorria trams per la costa, hi havia molta boira i al quilòmetre vuitanta he decidit parar un moment per canviar les ulleres per unes de més clares. En aquest moment he parat la moto per fer el canvi i després no he pogut tornar a arrencar-la. He provat tot el que estava a les meves mans per poder reparar-la, però ha resultat impossible, s'ha acabat el Dakar per a mi".