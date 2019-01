El Göteborg fa oficial el fitxatge del tècnic gironellenc Ferran Sibila

arxiu particular

Ferran Sibila arxiu particular

El tècnic gironellenc Ferran Sibila ja és a Göteborg per ocupar la plaça de segon entrenador de l'històric club de futbol suec IFK Göteborg. El club suec va fer oficial la seva incorporació ahir, dilluns, tal com ja havia avançat Regió7 el 19 de novembre passat. Sibila va aterrar diumenge a la ciutat i properament dirigirà el primer entrenament com a membre de l'entitat.

Després de passar dos anys al GIF Sundsvall, el berguedà fa un pas endavant en la seva carrera com a entrenador. Els magnífics resultats aconseguits al costat de Joel Cedergren li han valgut una oportunitat en una de les banquetes més prestigioses de Suècia.

Sibila, a través de l'empresa on treballa, Soccer Services Barcelona SL, arriba a un equip que vol tornar a dominar el futbol suec com va fer a la dècada dels vuitanta i norata. L'IFK Göteborg té en el seu palmarès 15 lligues (l'última el 2007) i dues copes de la UEFA. Ara viu un moment de transició i el club ha confiat en els seus coneixements per recuperar el prestigi al costat del primer entrenador, Poya Asbaghi.