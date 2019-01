L'amfitrió Araski, primer rival del Cadí en la Copa de la Reina

El Cadí la Seu s'enfrontarà al RPK Araski en un dels partits de quarts de final de la Copa de la Reina de basquetbol que se celebrarà a Vitòria del 28 de febrer al 3 de març i que recupera el format de vuit equips pafrticipants. El sorteig s'ha fet aquest migdia al Centro Museo Artium de Vitòria Gasteiz i el partit de les urgellenques serà el dijous 28. En cas de superar aquesta primera eliminatòria, les de la Seu jugarien davant del vencedor del duel entre el Perfumerías Avenida de Salamanca l'Al Qázeres extremeny. Per l'altra banda del quadre, els dos partits de quarts són Spar Citylift Girona-València i Gernika-Gipuzkoa.

En el sorteig, el Cadí ha estat cap de sèrie en acabar com a quart classificat la primera volta de la Lliga Femenina i li ha correspòs un Araski que participa a ka Copa de la Reina com equip amfitrió del torenig. En aquests moments, després de 15 partits de lliga, el Cadí continua quart amb 11 victòries i només 4 derrotes. L'Araski, per la seva banda, és novè amb 6-9.