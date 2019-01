L´Espanyol cau a Anoeta, on fa mèrits almenys per empatar

En el darrer matx de la primera volta de la lliga, l'Espanyol va ser derrotat ahir per 3-2 al camp de la Reial Societat que es va endur els tres punts gràcies a un gol marcat per Wilian José. L'equip de Rubi queda ubicat a la zona mitjana de la classificació, en desè lloc i un total de 24 punts; pel que fa al seu oponent, la Reial, és vuitena amb un punt més (25).

El partit a Anoeta va començar amb dos gols força matiners per als de Sant Sebastià, aconseguits per Mikel Merino (min 3) i Wilian José (min 8) en anotar un penal. Malgrat aquest impacte inicial, els jugadors de l'Espanyol no es van enfonsar i van buscar equilibrar el matx. Ho van fer abans d'arribar al descans amb els gols de Naldo (min 33) i el que es va marcar, en la seva pròpia porteria, el local Diego Llorente (min 45).

En la represa, el partit va ser molt obert però va ser l'encert de Wilian José el que va trencar amb un 3-2 (min 63) que ja no es va moure. L'Espanyol va buscar un empat que va merèixer però es va estavellar en la defensa de l'equip donostiarra.



El Madrid-Barça, el 2 de març

Ja hi ha hora oficial per al partit de la segona volta entre els equips del Reial Madrid i el Barça, que s'ha de disputar al Santiago Bernabéu. Serà el dissabte 2 de març a partir de les 20.45 hores segons ahir va confirmar la Lliga Professional de Futbol a través del seu president, Javier Tebas, a RAC1. En el matx d'anada, al Camp Nou, l'equip de Valverde es va imposar per 5-1.