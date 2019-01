El Nàstic cadet s'imposa sense problemes a la Rapitenca

El Gimnàstic de Manresa cadet va desfer-se sense problemes del darrer classificat, la Rapitenca. Els jugadors locals van dominar durant la primera meitat amb molta insistència fins que va arribar el primer gol al minut 26. A la represa es van viure uns minuts on l'equip de casa estava desajustat defensivament però ràpidament l'equip dirigit per Oscar Segura va reaccionar per sentenciar amb el segon gol. Els visitants no van tenir capacitat de reacció i no van gaudir de cap oportunitat per posar-se dins el partit. En el proper enfrontament de la lliga, els jugadors bagenc rebran la visita a casa del Sant Gabriel.